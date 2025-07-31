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علوم الدار

"الداخلية" تقدم نصائح مهمة للسلامة خلال السفر براً

شعار وزارة الداخلية
31 يوليو 2025 14:21

دعت وزارة الداخلية، ضمن حملتها المرورية «صيف بلا حوادث»، جميع المسافرين براً بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، والتقيد بإجراءات وتعليمات السلامة على الطرق، الأمر الذي يكفل ويضمن سلامة قائدي المركبات وسلامة الآخرين.

وقدمت وزارة الداخلية نصائح لسائقي المركبات خلال السفر براً في الصيف لضمان قيادة آمنة ورحلة خالية من المخاطر.
ودعت وزارة الداخلية، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور وأخذ قسط من الراحة.كما شددت، على ضرورة التقيد بإرشادات السلامة وعدم القيادة بشكل متواصل، ودعت السائقين إلى أخذ فترات استراحة منتظمة خلال الرحلات الطويلة، والتوقف عند الشعور بالتعب أو الإرهاق. كما دعت إلى عدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب الحمولة الزائدة. وتمنت وزارة الداخلية  السلامة للجميع.وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الداخلية
صيف بلا حوادث
السفر براً وسلامة الإطارات
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