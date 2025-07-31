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"الوطني الاتحادي" يلتقي عدداً من الوفود البرلمانية بمؤتمر رؤساء البرلمانات في جنيف

"الوطني الاتحادي" يلتقي عدداً من الوفود البرلمانية بمؤتمر رؤساء البرلمانات في جنيف
31 يوليو 2025 15:16

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، كلا على حدة، معالي أندريا مانديتش رئيس مجلس النواب في جمهورية الجبل الأسود، وأمير أوحانا رئيس الكنيست الإسرائيلي، وقسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وجرى خلال اللقاءات التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائية، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وهذه البرلمانات، والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي خلال اللقاءات، أهمية دور البرلمانات في بناء جسور الحوار وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مشيراً إلى أن اللقاءات البرلمانية الثنائية على هامش الفعاليات الدولية تساهم في تبادل الرؤى وتعزيز التعاون البرلماني المشترك.حضر اللقاءات وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من: سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

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