الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا

أبوظبي
31 يوليو 2025 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والجزر الأول عند 11:11.
بحر عمان خفيف إلى متوسط أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والمد الثاني عند الساعة 04:28، والجزر الأول عند الساعة 21:31 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                          العظمى      الصغرى     العظمى     الصغرى
أبوظبي                         45 34 85 20
دبي                             46 35 60 20
الشارقة                         44 34 60 15
عجمان                         45 34 70 20
أم القيوين                      44 32 70 20
رأس الخيمة                   45 34 45 15
الفجيرة                         36 30 90 60
العـين                           47 35 30 10
ليوا                              48 30 75 10
الرويس                        41 30 90 40
السلع                           45 33 80 20
دلـمـا                           39 32 80 35
طنب الكبرى / الصغرى   37 32 85 65
أبو موسى                     38 32 90 50.

أخبار ذات صلة
«أم الزمول» تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة
توقعات الطقس في الإمارات غداً
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©