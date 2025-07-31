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رئيس الدولة يستقبل حمدان بن محمد بن راشد

رئيس الدولة يستقبل حمدان بن محمد بن راشد
31 يوليو 2025 18:41

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع. 

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو ولي عهد دبي الأحاديث الودية. فيما أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو رئيس الدولة بترفيعه إلى رتبة فريق أول. 

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كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن. 

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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حمدان بن محمد
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