الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أم الزمول» تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة

«أم الزمول» تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة
31 يوليو 2025 20:06

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
سجلت أم الزمول (العين) أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة، اليوم الخميس، بلغت 50.6 درجة مئوية في الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. كما سجلت محطات سويحان وحميم 50.4 درجة مئوية. أما مزيرعة، فسجلت 50.3 درجة مئوية، وجسبورة 50.2 درجة مئوية. 
وساد اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطت أحياناً غرباً مثيرة الغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار غداً الجمعة وبعد غد على المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع نشاط للرياح المثيرة للغبار. 
ووفقاً للنشرة الصادرة عن المركز، يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.
كما يتوقع المركز أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

أخبار ذات صلة
سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا
ركنة تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
درجات الحرارة
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©