«أم الزمول» تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

سجلت أم الزمول (العين) أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة، اليوم الخميس، بلغت 50.6 درجة مئوية في الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. كما سجلت محطات سويحان وحميم 50.4 درجة مئوية. أما مزيرعة، فسجلت 50.3 درجة مئوية، وجسبورة 50.2 درجة مئوية.

وساد اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطت أحياناً غرباً مثيرة الغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار غداً الجمعة وبعد غد على المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع نشاط للرياح المثيرة للغبار.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن المركز، يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.