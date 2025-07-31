الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

52 ألف طلب لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

إقبال ملحوظ على التطبيق الذكي «روت - Route» (وام)
1 أغسطس 2025 01:31

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«النقل المتكامل» يدشّن استراحتين لسائقي دراجات التوصيل بأبوظبي
13 موقعاً آمناً للصيد الترفيهي في أبوظبي

سجّلت هيئة النقل في عجمان 52.078 طلباً لمركبات الأجرة خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك عبر قنوات الحجز المختلفة، مقارنةً بـ54.539 طلباً خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وأظهرت الإحصائيات تحسناً ملحوظاً في الإقبال على التطبيق الذكي «روت - Route»، حيث بلغ عدد الرحلات المنفذة عبر التطبيق 23.243 رحلة خلال النصف الأول من 2025، مقابل 15.987 رحلة خلال النصف الأول من 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 45.4%، مما يعكس تزايد ثقة المتعاملين بالخدمات الرقمية وسهولة استخدام التطبيق.
في المقابل، سجّل مركز الاتصال 80070 عدد 28.835 طلباً خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ38.552 طلباً خلال الفترة نفسها من 2024، مما يشير إلى توجه المستخدمين تدريجياً نحو القنوات الذكية بدلاً من الوسائل التقليدية.
وقال عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل عجمان، إن نتائج النصف الأول تؤكد نجاح استراتيجية التحول الرقمي في قطاع مركبات الأجرة الأمر، الذي يستدعي مواصلة تعزيز القنوات الذكية وتطوير تجربة المستخدم، بما يواكب تطلعات الجمهور ويدعم أهداف الهيئة في تقديم خدمات تنقل ذكية ومستدامة.
وتوفر هيئة النقل في عجمان حالياً خيارين رئيسيين لطلب مركبات الأجرة من خلال التطبيق الذكي «روت - Route»، المتوفر على متاجر الهواتف الذكية لأنظمة «iOS» و«Android» أو من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80070، على مدار الساعة.
وتعمل الهيئة باستمرار على ترقية خصائص التطبيق وربطه بمنظومة الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة حجز أسرع وأكثر دقة، مع الحفاظ على جودة الخدمة وكفاءة الأسطول.

مركبات الأجرة
الإمارات
سيارات الأجرة
عجمان
هيئة النقل
الخدمات الرقمية
الخدمات الإلكترونية
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©