الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تنظم معسكرين دوليين لتعزيز مهارات الطلبة في الجوجيتسو

عدد من الطلبة خلال لعب رياضة الجوجيتسو (وام)
1 أغسطس 2025 01:25

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«النقل المتكامل» يدشّن استراحتين لسائقي دراجات التوصيل بأبوظبي
13 موقعاً آمناً للصيد الترفيهي في أبوظبي

تنظم وزارة التربية والتعليم، معسكرين دوليين لطلبة المدارس الإماراتيين خلال الفترة من 2 إلى 22 أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنمية المهارات الرياضية لدى الطلبة وتعزيز قدراتهم البدنية، من خلال برامج تدريبية متخصّصة داخل الدولة وخارجها.
ويشارك في المعسكرين، اللذين يقامان في روسيا والبرتغال، 40 طالباً من طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية، تم اختيارهم من بين نخبة الطلبة المتميزين في رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة، ويتضمنان تدريباً رياضياً مكثّفاً، إلى جانب ورش عمل وأنشطة أكاديمية وثقافية متنوعة.
وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعسكرين يأتيان ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء قدرات الطلبة الرياضية وتعزيزها كأسلوب حياة مستدام.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في صقل مهارات الطلبة وتنميتها، بما يعزّز جودة حياتهم، ويفتح أمامهم آفاق التميز والتطور والمنافسة على المستوى العالمي.
ويهدف المعسكران إلى تنمية مجموعة متكاملة من المهارات لدى المشاركين، تشمل تعزيز اللياقة البدنية والمهارات الحركية، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والعمل الجماعي، إلى جانب ترسيخ روح الفريق، إلى جانب تزويد الطلبة بمهارات متخصصة ومتقدمة في رياضة الجوجيتسو، من خلال التدريب والاحتكاك المباشر بأصحاب الخبرة في هذا المجال، مما يسهم في تأهيلهم لمواصلة مسيرتهم الرياضية بثقة وكفاءة، وتمكينهم من تحقيق التميز والبطولات في المستقبل.

الجوجيتسو
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
طلبة المدارس
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©