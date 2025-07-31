الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«طرق دبي» تفتتح مخرجاً جديداً إلى شارع رأس الخور أغسطس الجاري

المخرج الجديد يقلل زمن الرحلة من الشارعين (أرشيفية)
1 أغسطس 2025 01:38

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«النقل المتكامل» يدشّن استراحتين لسائقي دراجات التوصيل بأبوظبي
13 موقعاً آمناً للصيد الترفيهي في أبوظبي

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي أغسطس الجاري مخرجاً جديداً من الشارع التجميعي للمركبات القادمة من شارع المركز المالي باتجاه شارع رأس الخور، بالقرب من تقاطع بوكدرة، وذلك ضمن خطة الهيئة للحلول المرورية السريعة الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع انسيابية الحركة المرورية في منطقة رأس الخور. 
وأكدت الهيئة أن المخرج الجديد يسهم في تقليل زمن الرحلة للمركبات القادمة من شارع المركز المالي باتجاه شارع رأس الخور من 13 دقيقة إلى 6 دقائق، بنسبة انخفاض تصل إلى 54% خلال أوقات الذروة، إلى جانب خفض الازدحام على المسار المؤدي إلى شارع دبي-العين.
ويأتي هذا المشروع امتداداً لتحسينات مرورية نفذتها الهيئة مؤخراً في المنطقة ذاتها، من أبرزها توسعة المخرج رقم 25 من شارع رأس الخور إلى شارع الخيل باتجاه شارع الميدان، حيث تم تحويله من مسار واحد إلى مسارين بطول 500 متر، ما ضاعف سعته الاستيعابية إلى 3000 مركبة في الساعة، وأسهم في تقليل زمن الوصول من 7 دقائق إلى 4 دقائق خلال أوقات الذروة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه التحسينات إلى مواكبة النمو العمراني والتطور الحضري في دبي.

شارع رأس الخور
الإمارات
رأس الخور
دبي
طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©