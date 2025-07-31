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«أسرة واعية» في مجلس البدية

«أسرة واعية» في مجلس البدية
1 أغسطس 2025 01:29

الفجيرة (وام)

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‎نظّم مجلس محمد بن حمد الشرقي، أمس، جلسة توعوية بعنوان «أسرة واعية، مجتمع آمن: نحو بيئة خالية من المخدرات»، وذلك في مجلس البدية المجتمعي، ضمن جهوده المستمرة لنشر التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة في الوقاية من السلوكيات السلبية.
قدّم الجلسة، الدكتور جاسم خليل ميرزا، حيث شارك الحضور بخبرته في مجال التوعية المجتمعية، مسلطًا الضوء على أهمية تمكين الأسرة بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية الأبناء، وتعزيز بيئة صحية وآمنة بعيدة عن مخاطر المخدرات. ‎
وتناول الدكتور ميرزا خلال الجلسة عددًا من المحاور المهمة، منها: دور الأسرة في الوقاية المبكرة، أساليب التربية الإيجابية، سبل التواصل الفعّال مع الأبناء، وكيفية اكتشاف السلوكيات المقلقة والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

البدية
الإمارات
مجلس محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
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