الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يشهد عروضاً تخصصية لمجندي الدفعة الـ 22 من منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان

خالد بن محمد بن زايد يشهد عروضاً تخصصية لمجندي الدفعة الـ 22 من منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان
31 يوليو 2025 22:20

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العروض التخصصية التي قدمها مجندو الدفعة الـ 22 من منتسبي الخدمة الوطنية (2024-2025)، في مركز تدريب سويحان في أبوظبي.

بدأ العرض بعزف السلام الوطني، ثم قدم المجندون استعراضاً ميدانياً تضمّن تمارين قتالية وتعبوية، عكست المهارات المتقدمة التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، وأظهرت جاهزيتهم العالية ومستوى احترافيتهم في تنفيذ المهام العسكرية.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه بما لمسه من مهارات عالية وانضباط متميّز لدى الخريجين، مشيداً بروح الالتزام والانتماء التي تحلّى بها منتسبو الخدمة الوطنية، مؤكداً سموه أن هذه الكفاءات الشابة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن الوطن وصون مكتسباته.

وهنأ سموه الخريجين على ما أظهروه من جاهزية ميدانية ومعرفة عسكرية متقدمة، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ وإخلاص.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يشهد العروض التخصصية لبرنامج الخدمة الوطنية للعام 2024/2025
قائد عام شرطة أبوظبي يشهد عروضاً تخصصية لمجندي الخدمة الوطنية في العين

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية أثبت، منذ انطلاقه قبل 11 عاماً، أهميته في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن والحفاظ على مكتسبات الوطن ونهضته، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

وخلال فترة البرنامج، تلقى المجندون تدريبات أساسية ومتخصصة شملت الجوانب النظرية والعملية في العلوم العسكرية، إلى جانب اللياقة البدنية، والفنون القتالية، والانضباط، بما أسهم في تأهيلهم وفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد.

وقد ألقى قائد مركز تدريب سويحان كلمةً في بداية العرض أكد فيها أن هذه العروض العسكرية تُجسّد أعلى معاني الجاهزية والانضباط وتُبرز كفاءة شباب الوطن وقدرتهم على تنفيذ المهام العسكرية بروح عالية ومعنويات راسخة، مشيراً إلى أهمية دورات الخدمة الوطنية في رفع جاهزية القوات المسلحة، وتزويد أبناء الوطن بالمهارات الضرورية لإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية والإنجازات.

حضر حفل التخريج معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، وجمع من أهالي وذوي الخريجين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
مجندو الخدمة الوطنية
عروض
دفعة
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©