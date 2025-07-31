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علوم الدار

برعاية هنا بنت جمعة الماجد.. تنظيم أعراس جماعية نسائية برأس الخيمة

جانب من رأس الخيمة
1 أغسطس 2025 01:36

رأس الخيمة (وام)

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برعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، نظمت الإمارة 4 أعراس جماعية نسائية منذ بداية العام الجاري، عبّرت من خلالها عن نموذج اجتماعي مستمد من الموروث الإماراتي الذي يتماشى مع قيم ومبادئ المجتمع الأصيلة، ويعكس التضامن والتكافل الاجتماعي لبناء أسر متماسكة ومستدامة.
ويعكس تنظيم إمارة رأس الخيمة «مبادرة الأعراس الجماعية النسائية» بوجه عام الحرص على ترسيخ قيم الترابط والتلاحم المجتمعي، وتقليل التكاليف على المقبلين على الزواج، ومساعدتهم على بناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتسهم في تعزيز قيم ومبادئ التكافل المجتمعي.

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