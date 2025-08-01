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علوم الدار

تنويه مهم من وزارة الطاقة والبنية التحتية

تنويه مهم من وزارة الطاقة والبنية التحتية
1 أغسطس 2025 14:17

نشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنويهاً للجمهور بشأن إغلاق الطريق الجامع والموزّع عند تقاطع البديع باتجاه دبي «طريق الإمارات»، وتحويل حركة المرور إلى جسر الحوشي على طريق مليحة – الاتجاه الغربي.
وقالت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «نود إعلامكم بأنه سيتم إغلاق طريق الجامع والموزّع عند تقاطع البديع باتجاه دبي (طريق الإمارات)، وتحويل حركة المرور إلى جسر الحوشي على طريق مليحة – الاتجاه الغربي، وذلك ضمن الأعمال التطويرية في المنطقة. وستكون فترة الإغلاق: من يوم السبت الموافق: 2/8/2025 الساعه 1:00 صباحا ولغاية يوم الاثنين الموافق: 4/8/2025 الساعة 5:00 صباحا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
مليحة
دبي
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