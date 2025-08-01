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علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار اليوم

«الوطني للأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار اليوم
1 أغسطس 2025 14:43

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال اليوم، مشيرًا إلى أن هناك فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح.
وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة «إكس»: «فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة إلى قوية احياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية احياناً وتصل سرعتها 45 كم/س مع السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وذلك من الساعة 14:00 وحتى الساعة 20:00 الجمعة 01/08/2025».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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