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علوم الدار

فرصة تكون سحب ركامية تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
1 أغسطس 2025 17:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:59، والجزر الأول عند 26:11 والجزر الثاني عند الساعة 02:43.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 06:12، والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:36.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

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أمطار على مناطق مختلفة في الدولة

 المدينة                        العظمى      الصغرى      العظمى     الصغرى
أبوظبي                          45 33 85 30
دبي                              47 34 65 15
الشارقة                         46 34 70 20
عجمان                         44 33 75 25
أم القيوين                      44 33 80 35
رأس الخيمة                  43 32 70 20
الفجيرة                        36 32 85 50
العـين                         49 36 60 20
ليوا                           49 31 90 25
الرويس                      41 32 85 30
السلع                         43 33 85 30
دلـمـا                         41 32 90 35
طنب الكبرى / الصغرى 38 32 85 35
أبو موسى                   38 32 90 35.

المصدر: وام
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