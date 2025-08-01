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شرطة أبوظبي تبث فيديو لحوادث بسبب الانحراف المفاجئ

شرطة أبوظبي تبث فيديو لحوادث بسبب الانحراف المفاجئ
1 أغسطس 2025 20:50

بثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق"، فيديو لحوادث بسبب الانحراف المفاجئ.
ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، في منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، السائقين إلى "تجنب الانحراف المفاجئ للحاق بالمخارج وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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