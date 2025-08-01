ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات روسية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أمر بنشر غواصتين نوويّتين ردا على تصريحات "استفزازية للغاية" أدلى بها مسؤول روسي.

وجاء، في منشور لترامب على منصّته "تروث سوشال"، أنه "استنادا إلى التصريحات الاستفزازية للغاية التي أطلقها الرئيس السابق لروسيا، دميتري مدفيديف... أمرت بنشر غواصتين نوويّتين في المناطق المناسبة"، مضيفا أنه اتخذ القرار تحسبا لانطواء هذه التصريحات "على ما هو أكثر من ذلك".

وتابع ترامب "الكلمات مهمة جدا، وغالبا ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات".

وكان مدفيديف، وهو رئيس روسي سابق ورئيس وزراء سابق يتقلد حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، اعتبر، في منشور على منصة "إكس" في 28 يوليو الماضي، أن تحديد ترامب مهلة لموسكو لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، هو بمثابة "تهديد وخطوة نحو الحرب".

ويهدّد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في الأزمة الأوكرانية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.