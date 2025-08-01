بلدية دبي تحصد «الفائز الوطني» للسلامة

دبي (وام)

حصدت بلدية دبي جائزة الفائز الوطني على مستوى الدولة «Country Winne» ضمن الجوائز الدولية للسلامة «International Safety Awards» للعام 2025 من مجلس السلامة البريطاني، لتضيف إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل بالتميز.

وتُعد هذه الجائزة واحدة من أرقى الجوائز العالمية التي تكرم المؤسسات الرائدة في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لنهج بلدية دبي المتكامل في تعزيز منظومة الصحة والسلامة.

ويعد حصول بلدية دبي على الجائزة بمثابة اعتراف دولي بريادتها ودورها كممثل لدولة الإمارات في تحقيق معايير سلامة عالمية المستوى خصوصاً وأنها باتت واحدة من ضمن 10 مؤسسات على مستوى العالم تحصد هذا اللقب.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة إن هذا الإنجاز يعكس التزام بلدية دبي الراسخ بتعزيز ثقافة وقائية مستدامة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.