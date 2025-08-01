السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أشغال الشارقة» تنفذ صيانة للمرافق الحيوية

«أشغال الشارقة» تنفذ صيانة للمرافق الحيوية
2 أغسطس 2025 01:07

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
8 عوامل تحفز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أعمال الصيانة الشاملة لـ 44 حوض سباحة في مختلف مناطق الإمارة، ضمن استعداداتها لفصل الصيف وحرصها على توفير بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشملت أعمال الصيانة 24 مسبحاً أولمبياً في مراكز الأطفال والناشئة وسجايا فتيات الشارقة بعدد من مناطق الإمارة، إلى جانب 20 مسبحاً في أندية ومرافق مجتمعية وخدمية، أبرزها نادي الثقة للمعاقين، النادي الثقافي العربي، نادي الحمرية، نادي الشارقة الثقافي الرياضي، ونوادي السيدات، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وتضمنت الأعمال تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية شملت تنظيف الأحواض، فحص جودة المياه، التأكد من كفاءة أنظمة التعقيم والتطهير، واستبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة، إلى جانب تركيب وحدات إضاءة موفرة للطاقة من نوع LED، وتحديث أنظمة التبريد والتسخين من نوع «Chiller»، فضلاً عن تأهيل منظومات العزل الداخلية.

دائرة الأشغال العامة
الإمارات
الشارقة
أشغال الشارقة
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
2 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا تريد سلاماً دائماً ومستقراً في أوكرانيا
2 أغسطس 2025
وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى بلدة «الطيبة» بالضفة الغربية
الأخبار العالمية
ألمانيا: اعتداءات المستوطنين في الضفة «إرهاب منظم»
2 أغسطس 2025
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
الأخبار العالمية
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
2 أغسطس 2025
طفلة وامرأة تبكيان أحد أقاربهما الذي قتل خلال محاولته الحصول على طعام في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: العدوان الإسرائيلي حوّل غزة إلى «مقبرة جماعية» للأطفال
2 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©