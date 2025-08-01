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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري في أبوظبي

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
2 أغسطس 2025 01:07

أبوظبي (وام) 

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد راشد مبارك محمد آل طراف المنصوري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة السيد عيد حمود سالمين آل حمود المنصوري.
وأقيم الحفل في مجلس خليفة في أبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
وعبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

نهيان بن مبارك
أبوظبي
الإمارات
أفراح المنصوري
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