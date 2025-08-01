«كهرباء دبي» تنجز زراعة 13350 شجرة قرم

دبي (وام)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، 10 فعاليات خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025، أثمرت عن زراعة 13.350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية، بمشاركة ما يزيد على 1650 شخصاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.

وضمن حملاتها لتنظيف الشاطئ في المحمية، جمعت الهيئة 3.546 كجم من النفايات «معظمها من المواد البلاستيكية» إلى جانب ثمانية أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية المترسبة على شاطئ المحمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة دأبت منذ سنوات على إطلاق الحملات والمبادرات لتشجيع الموظفين وعائلاتهم وأفراد المجتمع على زراعة المزيد من الأشجار، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي ودعم التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة والموائل البرية والبحرية.

وأشار إلى حرص الهيئة على التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لزيادة المساحات الخضراء خاصة من الأشجار المحلية مثل أشجار القرم.