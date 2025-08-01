السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء دبي» تنجز زراعة 13350 شجرة قرم

من مشاركات موظفي الهيئة وعائلاتهم في الفعاليات (وام)
2 أغسطس 2025 01:07

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
8 عوامل تحفز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، 10 فعاليات خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025، أثمرت عن زراعة 13.350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية، بمشاركة ما يزيد على 1650 شخصاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.
وضمن حملاتها لتنظيف الشاطئ في المحمية، جمعت الهيئة 3.546 كجم من النفايات «معظمها من المواد البلاستيكية» إلى جانب ثمانية أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية المترسبة على شاطئ المحمية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة دأبت منذ سنوات على إطلاق الحملات والمبادرات لتشجيع الموظفين وعائلاتهم وأفراد المجتمع على زراعة المزيد من الأشجار، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي ودعم التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة والموائل البرية والبحرية.
وأشار إلى حرص الهيئة على التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لزيادة المساحات الخضراء خاصة من الأشجار المحلية مثل أشجار القرم.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
مجموعة الإمارات للبيئة البحرية
أشجار القرم
زراعة القرم
سعيد الطاير
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
2 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا تريد سلاماً دائماً ومستقراً في أوكرانيا
2 أغسطس 2025
وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى بلدة «الطيبة» بالضفة الغربية
الأخبار العالمية
ألمانيا: اعتداءات المستوطنين في الضفة «إرهاب منظم»
2 أغسطس 2025
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
الأخبار العالمية
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
2 أغسطس 2025
طفلة وامرأة تبكيان أحد أقاربهما الذي قتل خلال محاولته الحصول على طعام في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: العدوان الإسرائيلي حوّل غزة إلى «مقبرة جماعية» للأطفال
2 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©