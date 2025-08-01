شراكة استراتيجية بين «تريندز» و«سيليوس» الإندونيسي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية الإندونيسي (CELIOS)، في العاصمة جاكرتا، كأول مركز بحثي بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يبرم اتفاق تعاون مع مركز «سيلوس»، بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي، وتطوير برامج مشتركة في مجالات حيوية مثل التنمية المستدامة، وتحول الطاقة، والاستثمار المسؤول، إلى جانب التدريب وبناء القدرات وتمكين الشباب.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رسمي متميز، تقدمه عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، ونائبته شيماء سالم الحبسي، إلى جانب الدكتور سلطان الرميثي، مدير المكتب الافتراضي لـ«تريندز» في جاكرتا، والباحث الرئيسي عبدالعزيز المرزوقي، مدير إدارة مكاتب تريندز العالمية، وعدد من المسؤولين من كلتا المؤسستين.

وقد مثل «تريندز» في توقيع المذكرة الباحث الرئيسي عبدالعزيز المرزوقي، مدير إدارة مكاتب تريندز العالمية، نيابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها عن «سيليوس» المدير التنفيذي بهيما يودهستيرا أدينيغارا.