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علوم الدار

محمد الشرقي: تعزيز قيم العمل الجماعي والولاء والوطنية

محمد الشرقي خلال تخريج منتسبي البرنامج وفي الصورة أحمد غانم الكعبي (وام)
2 أغسطس 2025 01:07

الفجيرة (وام)

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أكّد سموّ الشَّيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية برنامج «أجيال الشرطة»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في استثمار أوقات المشاركين، ودوره في تعزيز القيم المرتبطة بالعمل الجماعي والولاء والوطنية.
جاء ذلك خلال حضور سموه، ختام البرنامج الصيفي «أجيال الشرطة» وتخريج 665 من المشاركين من طلبة مدارس إمارة الفجيرة في مُجمّع زايد الرياضي.
وحضر الحفل.. الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.
وأشار سموّه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للبرامج التدريبية والتعليمية الهادفة، والتي تسهم في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية بين الأفراد، وتطوير مهاراتهم في المجالات التي تخدم بناء المجتمع ونهضة المجتمع.
كما ثمّن سموه، جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تنظيم هذا البرنامج السنوي، ونتائجه المميزة، وفق مستوى عالٍ من التنظيم والمحتوى الهادف والمُخرجات.
وتضمّن الحفل عدداً من الفقرات الاحتفالية منها عرض استعراضي ومرئي وتكريم المتفوقين في البرنامج والشركاء.
حضر الحفل اللواء أحمد محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، وجمع غفير من الجمهور وذوي المنتسبين للبرنامج.

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