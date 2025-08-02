السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار اليوم

«الوطني للأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار اليوم
2 أغسطس 2025 16:31

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال اليوم، مشيرًا إلى أن هناك فرصة تكون  سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح.
وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة «إكس»: «فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية احياناً وتصل سرعتها 40 كم/س مع السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وذلك من الساعة 14:00 وحتى الساعة 20:00 السبت 02/08/2025».

أخبار ذات صلة
سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
الإمارات تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي خلال أغسطس

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هطول أمطار
درجات الحرارة
درجات الحرارة بالدولة
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
سحب ركامية
أخبار الطقس في الإمارات
أمطار
سقوط أمطار
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 18:19
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
الرياضة
بياستري.. «أسرع زمن» في «التجربة الثالثة» بالمجر
اليوم 18:12
اجتماع في كينيا لتعزيز السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
الأخبار العالمية
الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي
اليوم 17:57
نيوكاسل يطلب مهاجم
الرياضة
نيوكاسل يطلب مهاجم لايبزج
اليوم 17:51
أميركا تحطم رقماً عالمياً في «مونديال السباحة»
الرياضة
أميركا تحطم رقماً عالمياً في «مونديال السباحة»
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©