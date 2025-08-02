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الإمارات تنفذ الإنزال الجوي للمساعدات الـ60 وتُدخل 22 شاحنة طبية إلى غزة

إسقاط جوي للمساعدات على قطاع غزة
2 أغسطس 2025 17:21

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عملياتها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث نفّذت اليوم عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 60 ضمن عملية طيور الخير، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
تهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي تعاني انقطاع الوصول البري، نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، حيث تحمل كل عملية إسقاط حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.
بذلك، ارتفع إجمالي المساعدات، التي تم إنزالها جواً حتى اليوم، إلى أكثر من 3807 أطنان، تضم مواد غذائية وإغاثية متنوعة، تم توجيهها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً.
كما أدخلت دولة الإمارات، اليوم، 22 شاحنة مساعدات طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الطبي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات العاملة في قطاع غزة.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني، في تأكيدٍ على التزامها الدائم بالمبادئ الإنسانية، ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات.

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