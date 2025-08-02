الأحد 3 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
2 أغسطس 2025 18:19

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:50، والجزر الثاني عند الساعة 04:25.
الموج في بحر عمان خفيف إلى متوسط. سيحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 07:30، والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:37.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                   الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي                       47 34 85 30
دبي                           45 33 75 25
الشارقة                       45 32 75 25
عجمان                       43 33 80 25
أم القيوين                    44 32 80 45
رأس الخيمة                42 32 75 25
الفجيرة                      34 32 85 60
العـين                        47 34 50 15
ليوا                           49 32 80 20
الرويس                     41 32 90 35
السلع                        43 31 90 35
دلـمـا                        38 31 90 50
طنب الكبرى / الصغرى 38 33 90 50
أبو موسى                   38 33 90 60.

أخبار ذات صلة
"الوطنية لرصد الزلازل" تسجل زلزالا في كامشاتكا
«الوطني للأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار اليوم
المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
سحب ركامية
سقوط أمطار
آخر الأخبار
الشرطة الألمانية تتفقد حريقا متعمدا استهدف السكك الحديد
الأخبار العالمية
حريق متعمد ثالث يستهدف السكك الحديد في ألمانيا
3 أغسطس 2025
الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع ماليزيا وكمبوديا وتايلاند
الأخبار العالمية
ماليزيا تتوسط لعقد اجتماع حدودي بين كمبوديا وتايلاند
اليوم 23:32
ميلان ينافس الهلال على مهاجم ليفربول
الرياضة
ميلان ينافس الهلال على مهاجم ليفربول
اليوم 23:21
سباق «ثلاثي» على رئاسة الاتحاد العراقي
الرياضة
سباق «ثلاثي» على رئاسة الاتحاد العراقي
اليوم 23:17
روما يهزم لانس بهدفين
الرياضة
روما يهزم لانس بهدفين
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©