الأحد 3 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» يطلق دورة صيفية مكثفة

مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بدبي (من المصدر)
3 أغسطس 2025 00:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
أبوظبي.. ملاذ آمن للطبيعة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلةً بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، عن انطلاق دورة صيفية مكثفة في اللغة العربية لغير الناطقين بها (المستوى الثالث)، خلال شهر أغسطس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع قاعدة متعلميها من مختلف الجنسيات.
وتهدف الدورة، المخصصة للنساء اللواتي أتممن المستوى الثاني، إلى تطوير المهارات اللغوية لدى المشاركات من خلال منهجية تعليمية تفاعلية، تُقدَّم بمعدل حصتين أسبوعياً يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، تحت إشراف الأستاذة مريم بن طوق.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التعليمية التي يقدّمها المركز خلال العطلة الصيفية، لتلبية احتياجات المتعلمين وتمكينهم من استخدام اللغة العربية في مواقف الحياة اليومية، بما يسهم في تعزيز فهم الثقافة الإسلامية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.
وتعكس هذه الدورة حرص الدائرة على تقديم برامج نوعية تدعم التنوع الثقافي وتعزز الاندماج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة عالمية للعلم والحوار والانفتاح، وتترجم القيم المؤسسية للدائرة القائمة على المعرفة، والتميّز، والشراكة المجتمعية الفاعلة.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
الإمارات
مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية
الثقافة الإسلامية
آخر الأخبار
شرطة دبي تقبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية في جرائمهما
علوم الدار
شرطة دبي تقبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية في جرائمهما
اليوم 00:56
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق
اليوم 01:08
موقع متضرر نتيجة غارة روسية بطائرة مسيرة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
السيطرة على حريق بالقرب من محطة «زابوريجيا» النووية
اليوم 01:07
إسقاط مساعدات على قطاع غزة
علوم الدار
خبراء ومسؤولون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: الإمارات أبرز الداعمين لأهالي غزة إغاثياً وإنسانياً
اليوم 01:07
فلسطينيون يحملون أكياس غذاء عند نقطة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مدير «أوتشا» في فلسطين لـ«الاتحاد»: أزمة الوقود تهدد بتوقف الخدمات الحيوية في غزة
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©