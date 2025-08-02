شرطة دبي تثمن دور الشركاء في إنجاح الدورات الصيفية

دبي (الاتحاد)

تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي بالشكر والعرفان إلى كل الشركاء الاستراتيجيين في إنجاح فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية لطلبة المدارس، والتي كان لها الأثر الإيجابي في صقل مهاراتهم وشخصياتهم وتنمية الحس الأمني لديهم، وشغل أوقات فراغهم وتعليمهم احترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأثنى العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على جهود كل الشركاء الاستراتيجيين للبرامج الصيفية، مُشيداً بدورهم ودعمهم الكبير.

وأكد العميد خالد بن مويزة، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بحيث تجنبهم الوقوع بها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

وبين العميد خالد بن مويزة أن عدد الطلاب المشاركين في دورة برنامج الأنشطة الصيفية لهذا العام بلغ 1332، منهم 776 من الذكور و556 من الإناث من 28 جنسية، وبلغ عدد المواطنين 870 وبلغ عدد الوافدين 462، مما يعني ذلك زيادة في عدد الطلاب بنسبة 18%، وزيادة عدد المراكز بنسبة 33%، وزيادة في عدد الجنسيات بنسبة 13%.

وأوضح العميد خالد بن مويزة أن الدورات الصيفية لهذا العام توزعت على 16 مركزاً تدريبياً، بالإضافة لمراكز تخصصية.