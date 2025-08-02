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علوم الدار

تركيب 17 ألف أداة لترشيد المياه والكهرباء بالشارقة

7000 من الحاصلين على علاوة التضخم يستفيدون من المبادرة (من المصدر)
3 أغسطس 2025 01:03

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب عدد 6228 من قطع وأدوات ترشيد المياه، و11546 من قطع ترشيد الكهرباء، وتمت زيارة 1610 منازل مستفيدة في مدينة الشارقة منذ الإعلان عن انطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة ترشيد المنازل منتصف أبريل الماضي، والتي يستفيد منها أكثر من 7000 من الحاصلين على علاوة التضخم بإمارة الشارقة. 
وأوضح ماجد حريمل الشامسي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مبادرة ترشيد المنازل تساهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة الفواتير للمستفيدين وتحقيق الاستدامة، حيث ساهمت في تخفيض استهلاك المياه بنسبة 63 % وتحفيض استهلاك الإنارة بنسبة 55 % في المراحل السابقة التي نفذتها الهيئة.
وأكد حرص الهيئة المستمر على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ترشيد المنازل التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والمياه وحققت نتائج إيجابية كبيرة في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة الفواتير.
وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من مبادرة ترشيد المنازل التي يستفيد منها الحاصلون على علاوة التضخم بإمارة الشارقة، وتم إنجاز تركيب أدوات وقطع الترشيد في منازل المستفيدين، وبدأت فرق العمل مباشرة العمل في عدد من المناطق.
وأضاف راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المبادرة لا تقتصر فقط على تركيب قطع وأدوات الترشيد، وإنما تستهدف توعية وتثقيف الأسر والعمالة المنزلية بأساليب وسلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه الصحيحة من خلال عدة مبادرات تتضمن (ترشيدك بإيدك، ثقفوهم، كوني مرشدة، ترشيد أجيال الغد، نستطيع التغيير).
وأكد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حريصة على تفعيل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ترشيد المنازل في إمارة الشارقة، وتوفير أحدث التقنيات والحلول لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتركيبها في منازل الأسر المستفيدة وتوعيتهم بكيفية استخدام وصيانة الأجهزة المرشدة بشكل فعال، وسيتم تقييم أثر المبادرة بشكل دوري لضمان تحقيقها لأهدافها المرجوة.

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