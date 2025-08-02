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علوم الدار

«الأمن والسلامة في محطات الوقود» تتواصل بنجاح في نسختها السادسة

الحملة تتضمن فعاليات توعوية وورشاً تفاعلية وحملات إعلامية مكثفة (وام)
3 أغسطس 2025 01:01

أبوظبي (وام) 

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تتواصل بنجاح فعاليات النسخة السادسة من الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود لعام 2025، التي تنظمها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وشركة «أدنوك للتوزيع»، وشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك). 
وانطلقت الحملة في 26 يوليو الماضي، وتستمر حتى 31 أغسطس الحالي، بالتزامن مع مناسبة «يوم السلامة في محطات الوقود» الذي يصادف 17 يوليو من كل عام، وذلك تحت شعار «السلامة التزام وليست اختياراً»، في تأكيد على أهمية التزام الأفراد بالسلوكيات الوقائية والإجراءات الصحيحة داخل محطات الوقود.
وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بمبادئ الأمن والسلامة، وتسليط الضوء على الممارسات السليمة الواجب اتباعها أثناء تعبئة المركبات بالوقود، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين ومرتادي المحطات على حد سواء.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وطنية متكاملة لترسيخ ثقافة السلامة العامة في المواقع الحيوية، ولا سيما محطات الوقود التي تحوّلت من مرافق خدمية تقليدية إلى وجهات متعددة الاستخدامات تضم متاجر ومرافق ترفيهية، ما يفرض ضرورة رفع مستوى الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة المهنية.
تتضمن الحملة مجموعة واسعة من الفعاليات التوعوية والورش التفاعلية، إلى جانب حملات إعلامية مكثفة، وتوزيع مواد إرشادية مطبوعة في المحطات والمراكز الحيوية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، كما تشمل برامج تدريبية وورش عمل تخصصية تستهدف العاملين في محطات الوقود، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وتطوير مهاراتهم في مجال السلامة المهنية والاستجابة السريعة.
وأثمرت النسخ السابقة من الحملة عن نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق تحسن ملحوظ في التزام الأفراد بإجراءات السلامة، ما يعكس أهمية استمرار هذا النوع من المبادرات التي تعتمد على التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويؤكد تكرار تنظيم هذه الحملة للعام السادس على التوالي النهج الاستباقي لدولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلامة العامة، وحرصها على توفير بيئة آمنة ومستدامة في كافة المرافق الخدمية، ترجمة لرؤية الدولة في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.

محطات الوقود
الإمارات
محطات الوقود في الدولة
وزارة الطاقة والبنية التحتية
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إينوك
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