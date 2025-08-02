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علوم الدار

«صيفكم ويانا» تتواصل في الذيد بـ«المهارة والمتعة»

تنمية مهارات الناشئة في أجواء حيوية (من المصدر)
3 أغسطس 2025 00:55

الشارقة (الاتحاد)

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تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة»، تواصل ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات «صيفكم ويانا 2025»، التي تقام في مراكزها الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة، لبناء أجيال واعية ومؤثرة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
حيث طرح مركز ناشئة الذيد 55 برنامجاً ونشاطاً متفرداً وسط أجواء نابضة بالحيوية، في إطار برامجه النوعية التي ينظمها ضمن فعاليات صيفكم ويانا لناشئة الشارقة خلال العطلة الصيفية، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس 2025، لتمنح منتسبي ناشئة الذيد الفرصة في تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم، وتُشكل محطات إبداعية تُحلق بمواهبهم وإبداعاتهم نحو التميز.
وتعرف منتسبو ناشئة الذيد، على فن الريزن ومراحله المتنوعة، وكيفية إضافته بنسب محددة وخلطه مع مواد أخرى لاستخدامه في إنتاج أعمال فنية يدوية، وأظهر الناشئة براعتهم في توظيف تلك التقنية الفنية، في إنتاج أعمال إبداعية تحمل قيمة جمالية، واستخدامها في مجال الديكور المنزلي والمكتبي، علاوة على ورش إبداعية أخرى.
أما في مسار الرياضة، فقد طبق منتسبو المركز مهاراتهم المكتسبة في بطولة كرة الماء، التي شهدت تنافساً إيجابياً وتفاعلاً ملحوظاً وأسفرت عن فوز فريق الصقور بنتيجة 8/7، إلى جانب المغامرات الشاطئية المتنوعة التي أقيمت بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، كما كانوا على موعد مع رياضات الدفاع عن النفس، حيث تعرفوا على أساسيات رياضة الكاراتيه، التي تُعد من أهم رياضات الدفاع عن النفس، التي تتميز بالأخلاق العالية، وذلك في إطار حرص المركز على ترسيخ قيم الأخلاق الرياضية العالية واللعب النظيف في نفوس المنتسبين.
وشهد مركز ناشئة الذيد برنامجاً تفاعلياً أقيم بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، حمل عنوان «أمن وأمان».

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