«قيّض الخير» يختتم فعالياته

الفجيرة (وام)

اختتمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، موسمها التاسع من البرنامج المجتمعي الصيفي «قيض الخير»، بحضور نحو 1500 طفل مشارك وأسرهم.

وانطلقت فعاليات البرنامج هذا العام، تحت شعار «معاً نحو جيل رقمي يعتز بهويته المجتمعية».

وتنوّعت فعاليات الموسم بين الورش التفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحويل الرسومات الواقعية إلى افتراضية، وتصميم الأزياء التراثية، والبرمجة، واستكشاف الفضاء، وقيادة الروبوتات.

وقال المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة: «نفتخر بأن قيض الخير بات منصة مجتمعية سنوية راسخة، تنبض بالولاء والانتماء، وتواكب مستهدفات المؤسسة في خدمة المجتمع».