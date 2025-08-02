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علوم الدار

«ليوا عجمان للرطب والعسل».. منصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والنحالين

«ليوا عجمان للرطب والعسل».. منصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والنحالين
3 أغسطس 2025 00:57

عجمان (وام)

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تشهد فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وتنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، مشاركة واسعة من مزارعي النخيل والنحالين من مختلف أنحاء الدولة ودول خليجية وعربية.
وأكدت هند المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتسويق السياحي، مدير مكتب الثقافة والفنون، نائب رئيس لجنة مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، أن المهرجان - الذي يقام بمركز الإمارات للضيافة - يحظى بإقبال كبير من الزوار محلياً ودولياً؛ نظراً لمكانته المتنامية وبرنامجه الحافل بالأنشطة المتنوعة التي تهم جميع الفئات.
وأشارت إلى دور المهرجان في دعم التراث المحلي، وتعزيز السياحة المستدامة، بالإضافة إلى توفير منصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والنحالين.

منتجات تراثية
من جانبها، أوضحت خلود بن هندي، مسؤولة السوق الشعبي والمزارعين والنحالين وعضو اللجنة المنظمة، أن المهرجان يستضيف 61 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، يقدمون منتجات تراثية في أجواء تفاعلية تعكس أصالة ثقافة الإمارات، وتبرز مكانة عجمان وجهة سياحية مميزة.
وسلطت ميثاء الشامسي، عضو اللجنة المنظمة مسؤولة الحرفيين في المعرض، الضوء على مشاركة الحرفيين الذين يعرضون حرفاً تقليدية لم تكن حاضرة في الدورات السابقة، مثل «خض السقا»، إلى جانب صناعات إماراتية تراثية مثل البراقع ونسيج النخل.

التوعية البيئية
أشارت فاطمة الرئيسي، عضو اللجنة المنظمة مسؤولة الورش المصاحبة، إلى أن المهرجان يتضمن ورشاً تفاعلية صباحية ومسائية، بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية، تستهدف جميع الأعمار، وتركّز على التوعية البيئية والقيم الوطنية من خلال الترفيه والتعليم.

مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل
الإمارات
مهرجان ليوا عجمان للرطب
مهرجان ليوا عجمان للرّطب
عجمان
التراث الإماراتي
الهوية الوطنية
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