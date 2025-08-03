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علوم الدار

حمدان بن محمد: دبي لن تتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية

حمدان بن محمد: دبي لن تتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية
3 أغسطس 2025 11:33

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دبي حققت إنجازاً جديداً، بترحيبها بأكثر من 9.88 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو بلغ 6% مقارنة مع النصف الأول من 2024.
وأكد سموّه أن دبي لن تتوقف عن تحقيق الارقام القياسية.

وقال سموه عبر منصة إكس:"دبي لن تتوقف عن تحقيق الارقام القياسية.. رقم جديد تسجله المدينة بترحيبها بأكثر من 9.88 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو بلغ 6% مقارنة مع النصف الأول من 2024 … هذا الإنجاز الجديد يعكس رؤية محمد بن راشد في تعزيز مكانة دبي ضمن أهم 3 وجهات سياحية عالمية وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 .. مدفوعاً بالشراكات الراسخة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجية التسويق الفعالة التي تعتمدها الإمارة على المستوى العالمي. أهلاً بكل زوار العالم في قلب العالم دبي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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