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علوم الدار

طقس مغبر أحياناً واحتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
3 أغسطس 2025 18:19

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحياناً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والجزر الأول عند 05:31.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:30 والمد الثاني عند الساعة 15:46، والجزر الأول عند الساعة 12:09 والجزر الثاني عند الساعة 00:31.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                        العظمى     الصغرى   العظمى    الصغرى
أبوظبي                         45 32 75 15
دبي                             43 33 65 25
الشارقة                        43 32 60 25
عجمان                        43 32 60 29
أم القيوين                     40 32 70 40
رأس الخيمة                 41 31 60 30
الفجيرة                       34 30 80 55
العـين                         45 32 45 15
ليوا                            48 31 65 15
الرويس                      43 30 90 45
السلع                         41 29 90 50
دلـمـا                         41 33 90 50
طنب الكبرى / الصغرى 34 32 80 55
أبو موسى                  34 32 85 55.

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