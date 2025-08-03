16.7 مليون زائر للأماكن الترفيهية بدبي خلال النصف الأول

دبي (وام)



سجّلت الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي إقبالاً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025 بعدما تجاوز عدد الزوار 16 مليوناً و700 ألف زائر، بزيادة تقدر بأكثر من 250 ألف زائر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

يعكس هذا النمو المتواصل تنامي جاذبية هذه الأماكن كوجهات ترفيهية وسياحية ثرية ونابضة بالحياة، توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، وترسّخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة والترفيه.

ووصل عدد زوار الحدائق الخمس الكبرى في الإمارة التي تشمل «زعبيل، ومشرف الوطنية، والصفا، والممزر، والخور» إلى 3 ملايين و700 ألف زائر.

واستقبلت الحدائق العامة البالغ عددها 211 حديقة أكثر من 11 مليوناً و400 ألف زائر، فيما بلغ عدد زوار الحديقة القرآنية نحو 813 ألف زائر، وبرواز دبي 748 ألف زائر، ومدينة الطفل 51 ألف زائر. وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، إن الاستثمار المستمر أدى إلى تحسين وتطوير الحدائق والمرافق الترفيهية في دبي وتحويلها إلى وجهات ترفيهية رئيسة ذات جاذبية سياحية فريدة، تشهد إقبالاً على مدار العام من السكان والزوار، وتقدّم مزيجاً لا مثيل له من التجارب.

ولفت إلى أن هذا الإقبال يؤكد التزام بلدية دبي بالتميز والابتكار في تصميم الحدائق والمرافق، وتوفير مساحات عامة تعزز من مستويات جَودة الحياة وتواكب تطلعات سكان وزوار دبي، وترسّخ مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة، وقدرتها على تقديم نموذج حضري يوازن بين الرفاهية والاستدامة، وتقديم وجهات استثنائية تسهم ليس فقط في سعادة سكانها وزوارها، بل في دعم اقتصادها المزدهر أيضاً.

يأتي ذلك انسجاماً مع مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، و«استراتيجية جَودة الحياة في دبي 2033»، والمخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة «دبي ووك»، وذلك لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة، مع تحقيق نقلة نوعية في بنية المسارات الخضراء، وزيادة المساحات المفتوحة.