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علوم الدار

«أبوظبي للزراعة» تنال أول شهادة عالمية في الذكاء الاصطناعي بالقطاع

عمر سلطان العلماء يتوسط الحضور (من المصدر)
4 أغسطس 2025 01:23

أبوظبي (الاتحاد) 

حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على شهادة الاعتماد الدولية (ISO 42001:2023) الخاصة بنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، في إنجاز جديد هو الأول عالمياً في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، والأول على المستوى الحكومي في دولة الإمارات، بما يدعم ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً، ويعزز تجربتها في تطوير وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دورها الريادي في تطوير وتبني المعايير العالمية للذكاء الاصطناعي المسؤول، ما يرسخ مكانتها المتميز في صدارة الدول العالمية في مجالات تبني الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الذكية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي. وقال معاليه إن حصول هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على الاعتماد الدولي، يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، ومبادراتها النوعية القائمة على تبني حلول الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة القطاعات ذات الأولوية، مثمناً مساهمة الهيئة في تعزيز التحول الرقمي وضمان الأمن الغذائي، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام ومبتكر.
من جانبه، أكد الدكتور طارق العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود فريق العمل المتخصص والجهات الداعمة.
وأوضح أن هذا الإنجاز يتماشى مع رؤية أبوظبي واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويدعم دور الهيئة في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والتحول الرقمي عبر حلول الذكاء الاصطناعي.

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أبوظبي
الأمن الغذائي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
عمر سلطان العلماء
الزراعة
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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