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علوم الدار

«سي وورلد أبوظبي».. رحلة ترفيهية فريدة عبر عوالم بحرية متكاملة

تجارب فريدة مع الدلافين تتيحها «سي وورلد أبوظبي» ( من المصدر)
4 أغسطس 2025 01:23

أبوظبي (وام) 

شكلت «سي وورلد أبوظبي» منذ افتتاحها في مايو 2023 إضافة مميزة لباقة المدن الترفيهية في جزيرة ياس بأبوظبي، وأسهمت في تعزيز مكانة الجزيرة وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وتتفرد «سي وورلد أبوظبي» بقدرتها على نقل زوارها في رحلة استكشافية ضمن بيئات متنوّعة، تحاكي المحيطات حول العالم من مياه الخليج العربي الدافئة إلى المناطق الاستوائية والقطب الجنوبي وحتى القطب الشمالي، كما توفر تجربة شاملة تثري الزائر بالمعرفة، وتحفزه على المشاركة في جهود حماية البيئة البحرية. 
وتتيح «سي وورلد أبوظبي» لزوارها فرصة الاستمتاع بتجارب فريدة مثل التجديف برفقة الدلافين، أو المشي تحت الماء، إلى جانب أفعوانية «مانتا» والمطاعم المتنوعة، من أبرزها «جزيرة التوابل» المطلة على طيور الفلامنغو. 
وتعمل «سي وورلد أبوظبي»على توسيع نطاق البرامج التعليمية والتجريبية داخل المدينة الترفيهية، مع التركيز على استحداث مساحات تفاعلية جديدة، ومناطق عرض تضم أنواعاً بحرية مميزة، كما تخطط لاستكمال توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لإطلاق برامج تعليم بيئي موجهة للطلاب تشمل ورش عمل ومشاريع علمية وجولات معرفية تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الكائنات البحرية، والتعرّف على التوازن الدقيق للنظم البيئية.
ويتكامل هذا التوجه مع التزام «سي وورلد أبوظبي» الراسخ بالاستدامة، حيث يواصل «مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» أداء دوره مؤسسة متخصصة في رعاية الكائنات البحرية المصابة، وتنفيذ مشاريع بحثية لحماية البيئة.
وقال كارلوس رودريجيز، نائب المدير العام لـ«سي وورلد أبوظبي»، إن الفترة الماضية شكلت فصلاً حافلاً بالتجارب الغنية والمذهلة التي ندعو الجميع للتعرف عليها والاستمتاع بها، مشيراً إلى أن «مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» يعتبر أحد أبرز أعمدة الاستراتيجية البيئية لـ «سي وورلد أبوظبي»، حيث يعمل على حماية الحياة البحرية في المنطقة، وتوفير رعاية متخصصة للحيوانات المصابة، إلى جانب دعم المشاريع البحثية البيئية، إذ يهدف المركز إلى أن يصبح منصة علمية رائدة في مجال الإنقاذ البحري، تربط بين الجهود المحلية والدولية لحماية التنوع البيولوجي.
وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مدربة تعليمية في «سي وورلد أبوظبي»، إن «سي وورلد أبوظبي» تأخذ زوارها في رحلة فريدة عبر ثمانية عوالم بحرية متكاملة، من بينها «محيط أبوظبي» و«المحيط اللانهائي» و«المحيط القطبي»، إذ تم تصميم هذه العوالم لتمنح الضيوف فرصة استكشاف تنوّع النظم البيئية البحرية، بدءاً من الخليج العربي ومياهه الدافئة، وصولاً إلى البيئات القطبية التي تحتضن الفظّ والبطاريق. وأوضحت أن هذه البيئات المصمّمة بعناية، تقدم محتوى غنياً يعبّر عن أهمية المحيطات للمجتمع الإماراتي والمجتمع العالمي، ويساهم في رفع الوعي العام حول الترابط بين الإنسان والطبيعة.

توعية
أشارت إلى مجموعة من البرامج التوعوية التي تقدمها «سي وورلد أبوظبي» للأطفال والطلاب، من أبرزها «المخيم الصيفي» الذي يهدف إلى التعريف بالحياة البحرية من خلال ورش عمل تفاعلية، إلى جانب سلسلة «حديث العلوم» التي تستضيف نخبة من الاختصاصيين والأطباء وأساتذة الجامعات من مختلف أنحاء الإمارات في مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ ليتحدثوا عن قضايا البيئة والتنوع البيولوجي وتحديات النظم البيئية.

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