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علوم الدار

«ربع قرن» تطلق معسكر الرياضيات التفاعلي

«ربع قرن» تطلق معسكر الرياضيات التفاعلي
4 أغسطس 2025 01:22

الشارقة (الاتحاد)

يطلق مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، أحد المراكز التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معسكر الرياضيات التفاعلي خلال الفترة من 4 إلى 14 أغسطس 2025، وذلك سعياً نحو تطوير مهارات الأطفال. 
يستهدف المعسكر نحو 40 طفلاً وطفلة ضمن الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة من منتسبي أطفال الشارقة ومن الجمهور العام، بهدف إثراء شغفهم في علوم الرياضيات وتعزيز مهاراتهم في التفكير الرياضي. ويعد البرنامج الذي سيقام في مركز الطفل بحلوان، تجربة تعليمية متميزة تمزج بين المرح والتفكير بأسلوب عملي وتفاعلي.

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