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علوم الدار

تصاميم ذكية لمواجهة تحديات المناخ في الجامعة الكندية

الطلبة خلال الكشف عن المشاريع التصميمية المبتكرة (من المصدر)
4 أغسطس 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

كشف طلاب الهندسة المعمارية في الجامعة الكندية دبي، عن مجموعة من المشاريع التصميمية المبتكرة التي تركز على الاستدامة، واستُلهمت من بيئة مشروع «غابة غاف» الفريدة. وتقع هذه التصاميم ضمن مجتمع حضري متكامل مع الغابات، حيث تقدم مراكز ترفيهية منخفضة الارتفاع متعددة الاستخدامات تمزج بين الانسجام الإيكولوجي والابتكار المناخي.
وانطلق الطلاب، تحت إشراف الدكتورة كريستين يوجيامان، في «مختبر حي» داخل غابة غاف بهدف تنمية الفكر الإبداعي، وتعزيز الوعي بالاستدامة. وقد ركزوا على استراتيجيات التصميم التي تشمل الظل الطبيعي والتهوية الطبيعية والتكتّل الحراري للكتل البنائية.
وصممت دانكا فيريرا مشروعها «الكانوبي» كمأوى يخلق مناخاً صغيراً ذاتياً، من خلال طبقات متعددة للظل، ودمج تبخر الماء والتبريد السلبي. اعتمدت على مواد مبتكرة مثل خرسانة التمر، والأخشاب المقطّعة عرضياً (CLT)، والخلايا الكهروضوئية.
كما تحدّت مايا الهاجالي الفكرة التقليدية التي تعتبر الحرارة عائقاً، فحولت الضغوط البيئية إلى مكاسب أداء. يشتمل المبنى، الذي تبلغ مساحته 100م² ويؤدي وظيفة مقهى ومحطة شحن ذكية، على واجهة مغطاة بشبك ألومنيوم مطلي بمادة PVDF وطبقة مزدوجة للعزل الهوائي وأنظمة رذاذ تبريد تقلل درجات الحرارة الداخلية بمقدار 5-10°C. 
وقال ماسيمو إمباراتو، عميد كلية الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي: «تجسد رؤى الطلاب وإبداعاتهم في هذا المشروع الحي التزام الجامعة الكندية دبي بالتعلّم القائم على الممارسة والبحث العلمي الرفيع».

حوار مع الطبيعة
فيما استوحي التصميم من شجرتي غاف محليتين، فأوجد جناحاً دائرياً بسقف قابل للسحب، يتفاعل مع الفصول المناخية، فيما يخلق الجناح حواراً حسياً بين الزائر والطبيعة عبر هدير الأوراق المتحركة وانعكاسات الضوء ورائحة المواد.

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