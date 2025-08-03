الأحد 3 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ61 للمساعدات وتُدخل 20 شاحنة غذائية إلى غزة

إنزال جوي لمساعدات إنسانية على قطاع غزة
3 أغسطس 2025 20:02

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
فقد نفّذت الإمارات، اليوم، الإنزال الجوي الـ61 للمساعدات ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة كل من فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا.
تهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.
بهذا، ارتفع إجمالي المساعدات، التي تم إنزالها جواً حتى اليوم، إلى أكثر من 3818 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الأشقاء الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.
كما أدخلت دولة الإمارات، اليوم، 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات الثابت بالمبادئ الإنسانية، ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات والظروف الطارئة.

أخبار ذات صلة
باكستان ترسل 100 طن من المساعدات إلى قطاع غزة
بلجيكا تنضم إلى دول أسقطت مساعدات فوق غزة
المصدر: وام
الإمارات
إسقاط جوي
قطاع غزة
غزة
مساعدات إنسانية
آخر الأخبار
شسياح يبحثون عن ماء بارد عند نافورة في مدينة قرطبة
الترفيه
موجة حر جديدة تجتاح شبه الجزيرة الإيبيرية
اليوم 21:47
«عطلتنا غير» يختتم 30 يوماً من المغامرات والأنشطة البحرية في الشارقة
الرياضة
«عطلتنا غير» يختتم 30 يوماً من المغامرات والأنشطة البحرية في الشارقة
اليوم 21:30
شعار منصة يوتيوب
الترفيه
"يوتيوب" يطلق ميزة لصناع المحتوى
اليوم 21:18
شعار الجمعية الدولية لطب الإدمان
علوم الدار
الجمعية الدولية لطب الإدمان تشيد بمرسوم رئيس الدولة إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»
اليوم 21:03
المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة
الأخبار العالمية
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى
اليوم 20:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©