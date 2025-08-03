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علوم الدار

«وقف حميد بن راشد للتمور» يعزز مكانة عجمان مركزاً للعمل الخيري

«وقف حميد بن راشد للتمور» يعزز مكانة عجمان مركزاً للعمل الخيري
4 أغسطس 2025 01:23

عجمان (وام) 

تسلط مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، خلال مشاركتها في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2025، الضوء على «وقف حميد بن راشد النعيمي للتمور» الذي يسخر ريعه بالكامل لدعم المبادرات الإنسانية، حيث وصلت ثماره حتى الآن إلى آلاف المستحقين في أكثر من 9 دول حول العالم.
وقال طارق عبدالله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إن مشروع الوقف الذي انطلق في العام 2022 بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يقع في مدينة المنامة على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 91000 متر مربع تضم في جوانبها 1932 نخلة يزيد متوسط إنتاجها السنوي على 8.000 كيلوجرام من أجود أنواع التمور.
وأوضح العوضي أن المؤسسة تتبع أحدث أنظمة الري الحديثة، خاصة الري بالتنقيط كأسلوب يساهم في ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن العمليات التشغيلية للوقف تمر عبر سلسلة دقيقة ومنظمة من القطاف إلى التوزيع، بحيث يتم فرز التمور وتصنيفها بدقة وفقاً للنوع والجودة، ثم تتم تعبئتها وتغليفها في منشآت متخصصة تابعة للمؤسسة وفق أعلى المعايير الصحية العالمية، ومن ثم تتم عملية التوزيع بتخصيص جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات الأسر المستحقة والمتعففة المسجلة لدى المؤسسة والمؤسسات الخيرية داخل الدولة، ومن بعدها يتم التوزيع الدولي عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات خيرية معتمدة مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، مؤكداً أن أكثر من 27 طناً من ثمار هذا الوقف المبارك وصلت إلى العديد من الدول، منها السودان والنيجر وموريتانيا وسوريا والمغرب وتركيا واليمن وتشاد وأوغندا.
وقال إن المؤسسة وبتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، تسعى من خلال هذا المشروع إلى نشر ثقافة الوقف واستدامة الخير، فضلاً عن تعزيز مكانة إمارة عجمان كمركز رائد للعمل الخيري والإنساني.

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