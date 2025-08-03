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علوم الدار

إلى محمد بن راشد.. رسالة من ذياب بن محمد بن زايد

إلى محمد بن راشد.. رسالة من ذياب بن محمد بن زايد
4 أغسطس 2025 00:24

رسالة إلى سيدي الوالد
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
تعجز الكلمات أن تخاطبكم بما يليق بمقام سموكم الكريم وإنجازاتكم التي لا مثيل لها.. ولكن اسمح لي أن أشارككم بكلمات من القلب من ابنكم المحب. 
سيدي..
لقد كان تواجدكم الدائم في الميدان لمتابعة المشاريع الوطنية التي رسمتموها لشعبكم مصدر إلهام لنا، وحافزاً لبذل المزيد، ودافعاً للوصول لتوقعاتكم وطموحاتكم العظيمة.
سيدي.. 
لقد وضعتم معايير جديدة للعمل الحكومي في الدولة، ورفعتم سقف التوقعات، ووصلتم الليل بالنهار لتحقيق المراكز الأولى عالمياً، ثم بعد ذلك تنسبون الإنجاز للفرق المختلفة، وما نحن إلا جزء من فريقكم وتحت مظلتكم وتحت قيادة ورؤية سيدي رئيس الدولة حفظكم الله جميعاً.
سيدي..
لقد كان لزيارتكم ومتابعتكم ودعمكم لمشروع قطار الاتحاد أثر كبير في نفوسنا، وفي نفوس فريق العمل. لقد رفعتم المعنويات، وبعثتم رسالة تقدير لآلاف العاملين على هذا المشروع الوطني. ونتمنى أن نكون دوماً عند حسن ظنكم، وأن يستمر العمل على المشاريع الوطنية بما يحقق تطلعاتكم، وبما يرضي قيادتنا ويحقق طموحاتهم لشعب دولة الإمارات الحبيبة.
سيدي..
لقد سعدت كثيراً بزيارتكم للقطار، وهذا ليس غريباً عليكم، فلقد عودتمونا على متابعة المشاريع وأنتم تتابعون كل صغيرة وكبيره في مسيرة دولتنا الحبيبة. 
سيدي.. 
ربي يحفظك، ويطوّل عمرك، ويديمك لنا مصدر إلهام وقدوة والله يديم على دولتنا الخير والأمن، والأمان، والعزة، والرفعة.
ابنكم المخلص
ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

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