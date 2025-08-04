حمدان بن محمد: نتائج برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" عكست نجاحاً لافتاً في خدمة الأسرة الإماراتية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن نتائج برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" منذ انطلاقه في يناير 2024، عكست نجاحاً لافتاً للبرنامج في خدمة الأسرة الإماراتية وشباب الوطن حيث بلغ معدل رضا المستفيدين 95%، كما ارتفع الإقبال على مبادرة "أعراس دبي" بنسبة 218% خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وقال سموه عبر منصة إكس:"اطلعتُ على نتائج برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" منذ انطلاقه في يناير 2024، وقد عكست الأرقام نجاحاً لافتاً للبرنامج في خدمة الأسرة الإماراتية وشباب الوطن حيث بلغ معدل رضا المستفيدين 95%، كما ارتفع الإقبال على مبادرة "أعراس دبي" بنسبة 218% خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما جاءت أكثر من 27% من إجمالي الزيجات المسجّلة في دبي عبر هذه المبادرة النوعية التي تحمل بصمات سموّ الشيخة هند بنت مكتوم وتعكس حرص سموها على سعادة أهل دبي".

وأضاف سموه:"أجندة دبي الاجتماعية 33" جاءت امتداداً لرؤية شاملة ومنهجية واضحة فالاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن".

اطلعتُ على نتائج برنامج "الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" منذ انطلاقه في يناير 2024، وقد عكست الأرقام نجاحاً لافتاً للبرنامج في خدمة الأسرة الإماراتية وشباب الوطن حيث بلغ معدل رضا المستفيدين 95%، كما ارتفع الإقبال على مبادرة "أعراس دبي" بنسبة 218% خلال العام الجاري مقارنة بالفترة… pic.twitter.com/nLFo716rQH — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 4, 2025