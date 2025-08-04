مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي يفعّل مركز التنسيق والمتابعة في العين

فعَّل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مركز التنسيق والمتابعة في منطقة العين ضمن جهود المركز الرامية إلى تعزيز جاهزية الإمارة لأي حدث طارئ، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المختلفة.

ويأتي تفعيل مركز العين في إطار استراتيجية المركز التوسعية، والتي تهدف إلى توسيع الانتشار الجغرافي لمنظومة التنسيق الميداني وتوفير بنية داعمة لمركز العمليات الرئيسي في أبوظبي، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية القرار لمختلف الحالات الطارئة.

وقال الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «يُعتبر تفعيل مركز التنسيق والمتابعة في منطقة العين خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الجاهزية للأزمات في الإمارة، ويمثل ترجمة حقيقية لرؤية حكومة أبوظبي في بناء منظومة متكاملة ومتطورة وفعالة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ونعمل وفق نهج استباقي وشراكة متكاملة مع مختلف الجهات لضمان أعلى درجات التنسيق الميداني والجاهزية لكافة السيناريوهات المحتملة».

وأضاف: «يُعد مركز التنسيق والمتابعة في العين جزءاً من خطة أوسع تهدف إلى ترسيخ مفاهيم المرونة المؤسسية والاستجابة السريعة، مؤكداً أن التنسيق الميداني الفعّال هو حجر أساس لأي منظومة ناجحة لإدارة الطوارئ».

وأكد أن تفعيل هذا المركز يعزز القدرات الميدانية في منطقة العين ويُسهم في ضمان الجاهزية فيها على مدار الساعة لأي حدث طارئ.

ويؤدي مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة بالتعاون مع الجهات المحلية، كما يعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه.