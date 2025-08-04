"ياس كلينيك" وأبوظبي للخلايا الجذعية يحتفيان بنجاح زراعة نخاع العظم

نظّم مستشفى ياس كلينيك - مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، فعالية احتفالية بمناسبة تعافي الطفل مطر بعد نجاح عملية زراعة نخاع العظم، وذلك في إطار مبادرات "عام المجتمع 2025".

وجمعت الفعالية، أسرة الطفل والفريق الطبي المعالج وعدداً من الضيوف، تأكيداً على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مسيرة العلاج، واستكمالاً لبرامج المستشفى والمركز الهادفة إلى تسليط الضوء على قصص الشفاء والنجاح.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمبادرات مجتمعية سابقة، من أبرزها احتفالية تخرّج الطفل الحارث عقب اجتيازه امتحانات الثانوية العامة، إلى جانب مبادرة "ألوان الأمل" التي أُطلقت لتزيين جدران قسم زراعة نخاع العظم برسومات تعبّر عن الأمل والتفاؤل، وتُسهم في تحسين البيئة العلاجية للمرضى.



وتضمّنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الهدايا المستوحاة من عالم الألعاب الإلكترونية، أعدّها أحد صنّاع المحتوى خصيصاً للطفل مطر، كما جرى تنسيق مكالمة مرئية مباشرة مع عدد من المؤثرين الرقميين المفضلين لديه، في لفتة خاصة هدفت إلى تعزيز سعادته ورفع روحه المعنوية.