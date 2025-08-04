جمعية دبي الخيرية تشارك في حملة "الفارس الشهم 3"

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مشاركتها الفاعلة في حملة "الفارس الشهم 3" التي تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وتقديم الدعم العاجل لهم في ظل الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي يمرون بها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دبي الخيرية لدعم القضايا الإنسانية حول العالم وتلبية لنداء الواجب تجاه الأشقاء في قطاع غزة.

وقامت فرق الجمعية بتجهيز وتعبئة الطرود التي تشمل حزمًا غذائية متكاملة تمهيدًا لتوزيعها على العائلات المتضررة والنازحة في ظل المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.



وأعرب أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية عن فخرة بأن تكون الجمعية جزءا من هذه الحملة الإنسانية التي تعكس القيم النبيلة التي غرستها قيادتنا الرشيدة في نفوسنا وتأتي مشاركتنا ضمن رسالتنا الإنسانية ومسؤوليتنا الوطنية لدعم الأشقاء في غزة الذين يمرون بظروف تتطلب تضافر جهود الجميع لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال:"نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن ونؤمن بأن دعم الأشقاء في هذه الظروف الصعبة يعكس روح التضامن التي تتميز بها الإمارات تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة ويعزز مكانتها كدولة رائدة في العمل الإنساني وكرمز عالمي للعطاء والخير".



وتعد حملة "الفارس الشهم 3" إحدى أكبر الحملات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة وتشارك فيها العديد من المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية وتهدف إلى توفير المساعدات الإغاثية الشاملة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومستشفيات ميدانية وغيرها من الاحتياجات الأساسية لضمان تخفيف معاناة المتضررين وتحسين ظروفهم الإنسانية.