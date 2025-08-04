الإثنين 4 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المؤتمر العالمي نحن الاحتواء» يناقش الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بإدماج ذوي الإعاقة

«المؤتمر العالمي نحن الاحتواء» يناقش الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بإدماج ذوي الإعاقة
4 أغسطس 2025 17:17

يناقش «المؤتمر العالمي 2025 نحن الاحتواء» الذي تستضيفه إمارة الشارقة خلال الفترة من 15 حتى 17 سبتمبر المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أبرز الأطر القانونية والتشريعية الدولية ذات الصلة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 إلى جانب مجموعة من التوصيات الأممية والمبادئ الحقوقية التي تشكّل مرجعاً أساسياً في صياغة السياسات التنموية الشاملة. ويستضيف المؤتمر الذي تنظمه «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية» في مركز إكسبو الشارقة نخبة من الخبراء والمتخصصين في شؤون الإعاقة إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وهيئات دولية معنية بحقوق الإنسان والتنمية ومشرعين وأصحاب قرار من مختلف دول العالم وذلك في إطار مسعى جماعي نحو إعادة النظر في التشريعات الحالية وتقييم مدى مواءمتها للتحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. ويهدف المؤتمر إلى تطوير البنية القانونية المتعلقة بالإدماج وتجديد المفاهيم التشريعية من منظور شامل يتماشى مع سياسات التنمية المستدامة ويراعي تنوع السياقات الثقافية والاجتماعية كما يسعى إلى تمكين صانعي السياسات من تبني مقاربات حديثة تتجاوز الإطار الإنساني نحو رؤية تنموية شاملة تضمن المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مجالات الحياة كافة. ويأتي ذلك ضمن برنامج موسع يناقش محاور حيوية ترتبط بالأشخاص ذوي الإعاقة مثل الدمج من خلال التعليم ودعم الأسر وتيسير الوصول إلى سوق العمل والتمكين القانوني والرعاية الصحية إلى جانب التخطيط المجتمعي وتوسيع دائرة المناصرة الذاتية وبناء قدرات المنظمات العاملة في هذا المجال ويمثل هذا التنوّع في المحاور مؤشراً على شمولية المؤتمر وعمق رسالته الحقوقية والإنسانية. ويُعقد المؤتمر بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومنظمة الاحتواء الشامل الدولية وبشراكة إعلامية ولوجستية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى جانب دعم من شبكة واسعة من الشركاء المحليين الاستراتيجيين. ويُعد «المؤتمر العالمي 2025 نحن الاحتواء» الذي تنظمه «منظمة الاحتواء الشامل الدولية» مرة كل أربع سنوات من أبرز المنصات العالمية للحوار حول مستقبل السياسات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية إذ يجمع تحت مظلته نخبة من المفكرين والمناصرين وممثلي الحكومات ومؤسسات التعليم والصحة والتنمية الأمر الذي يمنحه زخماً حيوياً لصياغة توصيات عملية تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء في صياغة القرارات والمشاركة المجتمعية. ويشكل انعقاده في الشارقة دعوة مفتوحة لتعزيز التفاعل الدولي مع قضايا الإدماج وتأكيد التزام الإمارة ببناء بيئات دامجة تقوم على الحقوق والإنصاف وتجعل من الشمول قيمة مركزية في مسارات التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
المصدر: وام
آخر الأخبار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
اليوم 19:44
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
الرياضة
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
اليوم 19:43
رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات
الأخبار العالمية
رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات
اليوم 19:32
معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
الرياضة
معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
اليوم 19:30
مصفاة نفط روسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©