«محمد بن راشد للفضاء» يدعو للمشاركة في تحدي ناسا الدولي

آمنة الكتبي (دبي)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل للمشاركة في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء 2025، الذي ينظم بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وذلك ضمن مبادرة عالمية يشارك فيها 14 وكالة فضاء من مختلف أنحاء العالم، ويقام التحدي خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويعد من أكبر مسابقات الابتكار في العالم، حيث يجمع آلاف المشاركين من مختلف التخصصات بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، باستخدام بيانات ناسا الفضائية المفتوحة.

ودعا المركز جميع المهتمين بمجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، من مطوري البرمجيات، ومهندسي البيانات، والمصممين، والعلماء، ورواة القصص العلمية، إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للتحدي: spaceappschallenge.org، والمشاركة ضمن فرق عمل متعددة التخصصات لتقديم أفكار ومشروعات مبتكرة تساهم في إيجاد حلول للتحديات البيئية والتقنية والاجتماعية التي تواجه كوكب الأرض والفضاء على حد سواء.

وشهد التحدي خلال العام الماضي مشاركة أكثر من 93 ألف شخص من 152 دولة، عبر 163 موقعاً حول العالم، ونتج عن المسابقة أكثر من 10 آلاف مشروع مبتكر، ما يعكس قوة هذه المنصة العالمية في دعم الابتكار المفتوح وربط المجتمعات العلمية ببعضها.

وأكد المركز أن التحدي يمثل فرصة ثمينة لتحفيز العقول المبدعة في دولة الإمارات والعالم العربي، وتعزيز مشاركتهم في إيجاد حلول تقنية قائمة على البيانات الفضائية، التي تواكب توجهات الاستدامة والابتكار العالمي، كما يشكل منصة مثالية لربط المجتمع العلمي المحلي والعالمي بمصادر البيانات الضخمة، ويتيح لهم استكشاف سبل الاستفادة منها في تطوير تطبيقات ذكية ومستدامة.

ويأتي تنظيم هذا التحدي في إطار التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بدعم منظومة الابتكار الوطني، وبناء القدرات العلمية والتقنية في الدولة، وتوفير بيئة محفزة لاحتضان الأفكار الريادية كما يعكس الشراكة المتنامية بين المركز ووكالة ناسا، والدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم المبادرات العلمية والفضائية العالمية.