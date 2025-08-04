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«موارد عجمان» تعتمد النظام السحابي الموحد في الجهات الحكومية

«موارد عجمان» تعتمد النظام السحابي الموحد في الجهات الحكومية
5 أغسطس 2025 01:08

عجمان (وام)

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بدء تطبيق النسخة السحابية من نظام «موارد - Oracle Cloud» كنظام موحد لإدارة خدمات وإجراءات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، اعتباراً من أمس، وذلك ضمن جهود الدائرة في تسريع التحول الرقمي الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت صفية المحرزي، مديرة إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة، أن إطلاق نظام الحوسبة السحابية يشكل خطوة استراتيجية تعكس التزام حكومة عجمان بالتحول الرقمي الشامل، مشيرة إلى أن النظام الجديد يقدم منصة مرنة وآمنة تمكن الجهات من الوصول إلى الخدمات والبيانات بسلاسة وكفاءة، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتقديم خدمات ذكية ومستدامة.
وأضافت أن «النظام السحابي يُعد من أبرز الحلول التقنية الحديثة، ويواكب توجهات الإمارة نحو الابتكار في الخدمات الحكومية، ويعزز من جاهزية الكوادر البشرية للاستفادة من التحول الرقمي»، لافتة إلى أن الدائرة انتهت من تأهيل وتدريب الموظفين المختصين في الجهات الحكومية لاستخدام النظام بكفاءة عالية.
وفي هذا السياق، أصدرت الدائرة تعميماً إلى الجهات الحكومية كافة في الإمارة، ينص على اعتماد النظام السحابي الموحد، وإيقاف العمل بأي أنظمة أو أدوات بديلة، باستثناء الحالات الاستثنائية، مؤكدة أهمية الالتزام بالتحديثات الجديدة والتنسيق مع فرق الدعم لضمان استمرارية الخدمات وسلاسة الانتقال.

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