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علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو

هزاع الكعبي ورئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو خلال اللقاء (وام)
5 أغسطس 2025 01:08

بورت أوف سبين (وام)

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التقى هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، معالي كاملا بيرساد-بيسيسار رئيسة وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو، وذلك في مقر مجلس الوزراء في العاصمة بورت أوف سبين.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إلى معاليها وتمنياتهما لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبها، حمّلت معالي رئيسة وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
كما التقى السفير بعدد من الوزراء خلال الزيارة الرسمية التي استمرّت لمدة يومين.
وتم خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

سفير الإمارات
الإمارات
سفير الدولة
ترينيداد وتوباجو
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